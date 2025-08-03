Иран и Пакистан подписали 12 документов о сотрудничестве в рамках визита Пезешкиана в Исламабад

Высокопоставленные лица Ирана и Пакистана в присутствии лидеров двух стран подписали 12 документов о сотрудничестве в различных отраслях.

Высокопоставленные лица Ирана и Пакистана в присутствии лидеров двух стран подписали 12 документов о сотрудничестве в различных отраслях.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim News, в рамках официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Пакистан высокопоставленные должностные лица двух стран провели совместную встречу и подписали 12 документов о сотрудничестве в различных областях с целью содействия и прокладывания пути к развитию сотрудничества между двумя странами.

Соглашения охватывают туризм, сельское хозяйство, судебное и юридическое сотрудничество, промышленность, науку и технологии, транспорт и транзит, культурное наследие, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Подписанные документы создадут основу для содействия обмену знаниями, развития торгового потенциала, укрепления межнационального взаимодействия и усиления региональной синергии между двумя странами.