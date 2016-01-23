Иран и Китай намерены довести уровень объема торговли до 600 млрд. долларов за 10 лет

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани и председатель КНР Си Цзиньпин заявили о договоренности расширить экономические связи и увеличить объем двусторонней торговли до 600 миллиардов долларов в следующие десять лет, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Иран и КНР договорились об увеличении торговли до 600 миллиардов долларов в следующие 10 лет", - цитирует агентство Рейтерс слова Рухани на пресс-конференции по итогам встречи.

Си Цзиньпин в пятницу прибыл с визитом в Тегеран в рамках ближневосточного турне. Между странами, в частности, заключаются соглашения касательно свободных экономических зон, инвестиций в строительство железных дорог и инфраструктуры портов.