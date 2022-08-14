Иран хочет укрепить оборонное сотрудничество с Ираком

Иран хочет укрепить оборонное сотрудничество с Ираком.

Иран хочет укрепить оборонное сотрудничество с Ираком.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил заместитель начальника штаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде в ходе встречи с президентом Высшего военного учебного заведения Иракского оборонного университета, генерал-лейтенантом Саадом Мижером Мохсеном Аль-Алаком.

По его словам, регион, в котором расположены две страны, имеет первостепенное значение, они также обладают большим запасом энергоносителей, что навело некоторых политиков в мире и на мысль эксплуатировать ресурсы стран.

Он отметил, что обеспечение безопасности и интересов двух стран требует сотрудничества обеих сторон, добавив, что расширение взаимодействия также укрепит экономическое сотрудничество.

Иракская сторона, со своей стороны, отметила, что «необходимо укреплять совместное сотрудничество всех стран региона в борьбе с терроризмом».

Аль-Алак также отметил, что между Ираком, Ираном, Сирией и Россией был создан центр обмена информацией для активизации их сотрудничества на международной арене.