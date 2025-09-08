Иран готов возобновить инспекции своих атомных объектов в обмен на снятие санкций

Иран готов восстановить доступ международных инспекторов к своим ядерным объектам и ограничить обогащение урана взамен на снятие западных санкций.

Как передает Report, об этом в статье в британской газете The Guardian написал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран готов заключить реалистичную и долгосрочную сделку, которая подразумевает строгий контроль [за объектами] и ограничение на обогащение [урана] в обмен на снятие санкций. Неспособность воспользоваться этим мимолетным шансом может иметь разрушительные последствия для региона и за его пределами в совершенно новом масштабе", - указал он.

Арагчи призвал европейские страны не следовать слепо линии Вашингтона, иначе роль Старого света в международных делах сократится еще сильнее.

"Может показаться, что Великобритания, Франция и Германия действуют назло [Ирану]. Но правда в том, что они намеренно придерживаются безрассудного курса, исходя из логики, что это может обеспечить им место за столом переговоров по другим вопросам. Это серьезный просчет, который неизбежно обернется против них", - подчеркнул он.