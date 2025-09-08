российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Иран готов возобновить инспекции своих атомных объектов в обмен на снятие санкций

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 01:23
    Иран готов восстановить доступ международных инспекторов к своим ядерным объектам и ограничить обогащение урана взамен на снятие западных санкций.

    Как передает Report, об этом в статье в британской газете The Guardian написал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

    "Иран готов заключить реалистичную и долгосрочную сделку, которая подразумевает строгий контроль [за объектами] и ограничение на обогащение [урана] в обмен на снятие санкций. Неспособность воспользоваться этим мимолетным шансом может иметь разрушительные последствия для региона и за его пределами в совершенно новом масштабе", - указал он.

    Арагчи призвал европейские страны не следовать слепо линии Вашингтона, иначе роль Старого света в международных делах сократится еще сильнее.

    "Может показаться, что Великобритания, Франция и Германия действуют назло [Ирану]. Но правда в том, что они намеренно придерживаются безрассудного курса, исходя из логики, что это может обеспечить им место за столом переговоров по другим вопросам. Это серьезный просчет, который неизбежно обернется против них", - подчеркнул он.

    İran sanksiyaların ləğvi müqabilində nüvə obyektlərində yoxlamaları bərpa etməyə hazırdır

