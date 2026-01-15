Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 04:10
    Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы за снятие санкций

    Тегеран взамен на снятие санкций готов гарантировать в виде уступки, что его ядерная программа будет всегда оставаться мирной.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

    "Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, <...> гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты", - ответил он на вопрос об уступках Тегерана, чтобы вернуться за стол переговоров.

    При этом глава иранского МИД заявил, что его страна не готова обсуждать отказ от ракетной программы, так как она является ключевым элементом национальной безопасности и обороны страны.

    "Баллистические ракеты - это наше средство обороны и самое надежное средство защиты, это не обсуждается. Почему мы должны вести переговоры по нашим баллистическим ракетам, когда они нужны нам для нашей безопасности и для нашей обороны?" - подчеркнул Арагчи.

