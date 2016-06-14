Иран достиг соглашения с Boeing о закупке новых самолетов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Иран достиг соглашения с американской компанией Boeing о закупке новых самолетов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр транспорта и городского развития ИРИ Аббас Ахунди.

"Соглашение с Boeing достигнуто. Детали будут объявлены в ближайшие несколько дней", - заявил телеканалу Пресс-ТВ Ахунди, добавив, что на последней стадии переговоров "Ирану удалось сэкономить по крайней мере 5 млн. долларов".

В начале июня руководитель крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air Фархад Парвареш сообщал, что "историческая сделка" с Boeing близка к заключению. "Встречи и переговоры продолжаются, надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания", - заявил он.