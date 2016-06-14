 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иран достиг соглашения с Boeing о закупке новых самолетов

    Иранский министр: На последней стадии переговоров Ирану удалось сэкономить по крайней мере 5 млн. долларов

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Иран достиг соглашения с американской компанией Boeing о закупке новых самолетов. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр транспорта и городского развития ИРИ Аббас Ахунди.

    "Соглашение с Boeing достигнуто. Детали будут объявлены в ближайшие несколько дней", - заявил телеканалу Пресс-ТВ Ахунди, добавив, что на последней стадии переговоров "Ирану удалось сэкономить по крайней мере 5 млн. долларов".

    В начале июня руководитель крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air Фархад Парвареш сообщал, что "историческая сделка" с Boeing близка к заключению. "Встречи и переговоры продолжаются, надеюсь, мы сможем достичь взаимопонимания", - заявил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi