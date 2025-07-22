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Иран допускает прямые переговоры с США в будущем на основе равноправия

Иран допускает прямые переговоры с США в будущем на основе равноправия Тегеран допускает возможность прямых переговоров с Вашингтоном по иранской ядерной программе в будущем, если США будут готовы вести их на основе принципа равноправия.
В регионе
22 июля 2025 г. 04:11
Иран допускает прямые переговоры с США в будущем на основе равноправия

Тегеран допускает возможность прямых переговоров с Вашингтоном по иранской ядерной программе в будущем, если США будут готовы вести их на основе принципа равноправия.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.

"В данный момент нет, но, возможно, в будущем", - сказал Арагчи, отвечая на вопрос о том, возможны ли когда-нибудь прямые контакты между иранской стороной и администрацией президента США Дональда Трампа. "Все зависит от того, готовы ли США взаимодействовать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения, на основе общих интересов", - добавил глава МИД.

По словам Арагчи, Иран "очень скептически настроен в отношении американцев". Как пояснил министр, это обусловлено тем, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "не был успешным". "Вот почему мы не готовы к прямым контактам с ними с администрацией США. Но когда мы почувствуем, что все идет надлежащим образом, все возможно", - подчеркнул глава МИД.

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