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Иран договорился о размораживании активов на сумму 7 млрд долларов

Иран договорился о размораживании активов на сумму 7 млрд долларов Тегеран достиг соглашения с рядом стран о разблокировке его активов на 7 млрд долларов США, замороженных в иностранных банках по запросу Вашингтона.
В регионе
7 апреля 2022 г. 17:16
Иран договорился о размораживании активов на сумму 7 млрд долларов

Тегеран достиг соглашения с рядом стран о разблокировке его активов на 7 млрд долларов США, замороженных в иностранных банках по запросу Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство IRNA.

По его информации, средства могут быть переведены в течение нескольких недель. Агентство не уточняет, о каких странах идет речь.

В среду агентство IRNA сообщило, что Иран вернул доступ к части его активов на зарубежных счетах, которые были заблокированы из-за санкций США. Однако подробности соглашений не приводились.

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Версия на английском языке Iran achieves unfreezing assets worth $7 billion

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