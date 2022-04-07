Иран договорился о размораживании активов на сумму 7 млрд долларов

Тегеран достиг соглашения с рядом стран о разблокировке его активов на 7 млрд долларов США, замороженных в иностранных банках по запросу Вашингтона.

Тегеран достиг соглашения с рядом стран о разблокировке его активов на 7 млрд долларов США, замороженных в иностранных банках по запросу Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство IRNA.

По его информации, средства могут быть переведены в течение нескольких недель. Агентство не уточняет, о каких странах идет речь.

В среду агентство IRNA сообщило, что Иран вернул доступ к части его активов на зарубежных счетах, которые были заблокированы из-за санкций США. Однако подробности соглашений не приводились.