Хаменеи: "Иран будет поддерживать все подвергшиеся нападению страны на Ближнем Востоке"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Иран будет поддерживать все подвергшиеся нападению страны на Ближнем Востоке, заявил руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи, выступая перед членами правительства Исламской Республики и послами исламских стран в Тегеране в связи религиозным праздником Исрав аль-Мирадж (Ночь вознесения пророка Мухаммеда, отмечается в ночь с 15 на 16 мая), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Иран будет поддерживать все подвергшиеся несправедливому нападению государства на Ближнем Востоке", - подчеркнул глава ИРИ, осудив авиаудары, наносимые ВВС Саудовской Аравии и возглавляемой ею коалиции по Йемену.

Одновременно аятолла отметил, что "ответственность за безопасность Персидского залива лежит на государствах этого региона, для которых он является родным домом", и что "сохранение безопасности в этом регионе выгодно всем в мире".

"Мы наблюдаем процесс пробуждения народов региона. И это исламское пробуждение ничем не подавить", - высказал свою оценку происходящего внутри Йемена и ряда других государств Аравийского полуострова духовный лидер Исламской Республики.

В ходе своего выступления перед собравшимися он также обвинил Соединенные Штаты в "тайной поддержке терроризма в регионе" и в стремлении дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе: "США преследуют в заливе свои интересы. И в случае необходимости могут превратить его в отнюдь не безопасную зону".

В заключение руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи добавил, что Исламская Республика продолжит борьбу с терроризмом и оказание помощи дружественным государствам в этой борьбе.