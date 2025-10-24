Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение

Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и запросила в качестве меры пресечения залог в размере 1 млн лари ($368 тыс.).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге в прокуратуре Грузии заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

"Помимо избранной меры пресечения, прокуратура требует возложить на обвиняемого дополнительные обязательства, такие как сдача правоохранительным органам паспорта гражданина Грузии и запрет на выезд за пределы страны. Расследование уголовного дела продолжается", - отметил генпрокурор.

Дело касается легализации преступных доходов в особо крупном размере.

17 октября в домах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили, Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц были проведены обыски.

Как сообщает прокуратура, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег.

Ранее в Государственном антикоррупционном агентстве сообщили о том, что Гарибашвили был допрошен Антикоррупционным агентством, который полностью сотрудничал со следствием и признался в получении незаконных доходов на протяжении многих лет.