Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 11:19
    Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение

    Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и запросила в качестве меры пресечения залог в размере 1 млн лари ($368 тыс.).

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге в прокуратуре Грузии заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

    "Помимо избранной меры пресечения, прокуратура требует возложить на обвиняемого дополнительные обязательства, такие как сдача правоохранительным органам паспорта гражданина Грузии и запрет на выезд за пределы страны. Расследование уголовного дела продолжается", - отметил генпрокурор.

    Дело касается легализации преступных доходов в особо крупном размере.

    17 октября в домах Ираклия Гарибашвили, Григола Лилуашвили, Отара Парцхаладзе и связанных с ними лиц были проведены обыски.

    Как сообщает прокуратура, были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег.

    Ранее в Государственном антикоррупционном агентстве сообщили о том, что Гарибашвили был допрошен Антикоррупционным агентством, который полностью сотрудничал со следствием и признался в получении незаконных доходов на протяжении многих лет.

    Ираклий Гарибашвили Грузия залог коррупция запрет на выезд
    İrakli Qaribaşviliyə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb

    Последние новости

    12:07
    Фото

    18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского района

    Карабах
    12:05

    ММ одобрил назначение судей в Апелляционные суды Баку, Сумгайыта и Гянджи

    Милли Меджлис
    12:02

    Германия направит на восстановление Украины €30 млн - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:01

    Анар Алиев: Азербайджан смог обеспечить электронный переход в социальной сфере

    Социальная защита
    11:58

    ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда Нахчывана

    Милли Меджлис
    11:55

    Парламент одобрил назначение судей Верховного суда

    Милли Меджлис
    11:53

    Ульви Мехдиев: Искусственный интеллект и "зеленый переход" меняют рынок труда

    ИКТ
    11:53

    Синиша Мали: Необходим более активный план для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Финансы
    11:32

    Муса Гулиев: Для широкого применения ИИ необходима прочная законодательная база

    ИКТ
    Лента новостей