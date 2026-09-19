Ираклий Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности Грузии является нашей основной задачей

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление территориальной целостности страны мирным путем является национальной мечтой грузинского народа.

Как передает грузинское бюро Report, Кобахидзе, выступая на церемонии вручения квартир семьям вынужденно перемещенных лиц, подчеркнул, что кабинет министров рассматривает восстановление территориальной целостности в качестве одного из ключевых приоритетов

"Мы ни на секунду не забываем о нашей основной задаче - восстановлении территориальной целостности. Восстановление территориальной целостности нашей страны мирным путем - наша национальная мечта. Благодаря терпеливой, последовательной и верной прагматичной политике мы непременно реализуем эту цель", - сказал он.

По его словам, возвращение вынужденных переселенцев в родные места и обеспечение им достойных условий жизни останется одной из основных забот правительства.