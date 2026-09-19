İrakli Kobaxidze: Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dinc yolla bərpa etmək milli arzumuzdur
- 19 sentyabr, 2026
- 12:03
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ölkənin ərazi bütövlüyünün dinc yolla bərpasının milli arzu olduğunu bildirib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, İ.Kobaxidze məcburi köçkün ailələrinə mənzillərin verilməsi tədbirində çıxışı zamanı deyib ki, hökumət ərazi bütövlüyünün bərpasını əsas vəzifələrindən biri hesab edir.
"Əsas vəzifəmizi, yəni ərazi bütövlüyümüzün bərpasını bir saniyə belə unutmuruq. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dinc yolla bərpa etmək bizim milli arzumuzdur. Səbirli, ardıcıl və düzgün praqmatik siyasətlə biz bu məqsədə mütləq nail olacağıq", – deyə Baş nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, məcburi köçkünlərin doğma yerlərinə qayıdaraq layiqli yaşayış şəraitinə malik olması hökumətin əsas qayğılarından biri olaraq qalacaq.