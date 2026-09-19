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    Ираклий Кобахидзе: С 2012 года в Грузии жильем обеспечены более 45 тыс. семей переселенцев

    В регионе
    • 19 сентября, 2026
    • 14:06
    Ираклий Кобахидзе: С 2012 года в Грузии жильем обеспечены более 45 тыс. семей переселенцев

    В Грузии 1 600 семьям вынужденных переселенцев предоставлены новые квартиры.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, выступая на церемонии вручения квартир семьям вынужденных переселенцев.

    Премьер отметил, что это крупнейший проект, реализованный на сегодняшний день: в него вложено 280 млн лари (около $108 млн - ред.), и в Тбилиси создан жилой комплекс, отвечающий современным стандартам.

    Кобахидзе добавил, что комплекс состоит из 11 зданий и более 2 400 квартир.

    Кроме того, по его словам, в Рустави строятся 4 здания на 800 семей, в Зугдиди - более 1 700 квартир в 7 новых зданиях, а в Борджоми - квартиры для 150 семей. В прошлом году в Кутаиси завершено строительство комплекса из 720 квартир.

    Кобахидзе также отметил, что с 2012 года в Грузии более 45 тыс. семей вынужденных переселенцев обеспечены жильем.

    По словам премьер-министра, за этот период закрыто около 450 компактных населенных пунктов, находившихся в тяжелом и аварийном состоянии, и улучшены жилищные условия тысяч людей.

    По его словам, только в 2026 году на обеспечение вынужденных переселенцев жильем будет потрачено 240 млн лари (около $93 млн).

    Отметим, что в отчете Совета Европы за 2025 год со ссылкой на власти Грузии указано, что статусом вынужденного переселенца обладают 299 847 человек.

    Ираклий Кобахидзе Вынужденные переселенцы Жилищная политика Социальная защита Грузия
    İrakli Kobaxidze: Gürcüstanda 1600 məcburi köçkün ailəsinə yeni mənzillər verilib

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