Ираклий Кобахидзе: С 2012 года в Грузии жильем обеспечены более 45 тыс. семей переселенцев

В Грузии 1 600 семьям вынужденных переселенцев предоставлены новые квартиры.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, выступая на церемонии вручения квартир семьям вынужденных переселенцев.

Премьер отметил, что это крупнейший проект, реализованный на сегодняшний день: в него вложено 280 млн лари (около $108 млн - ред.), и в Тбилиси создан жилой комплекс, отвечающий современным стандартам.

Кобахидзе добавил, что комплекс состоит из 11 зданий и более 2 400 квартир.

Кроме того, по его словам, в Рустави строятся 4 здания на 800 семей, в Зугдиди - более 1 700 квартир в 7 новых зданиях, а в Борджоми - квартиры для 150 семей. В прошлом году в Кутаиси завершено строительство комплекса из 720 квартир.

Кобахидзе также отметил, что с 2012 года в Грузии более 45 тыс. семей вынужденных переселенцев обеспечены жильем.

По словам премьер-министра, за этот период закрыто около 450 компактных населенных пунктов, находившихся в тяжелом и аварийном состоянии, и улучшены жилищные условия тысяч людей.

По его словам, только в 2026 году на обеспечение вынужденных переселенцев жильем будет потрачено 240 млн лари (около $93 млн).

Отметим, что в отчете Совета Европы за 2025 год со ссылкой на власти Грузии указано, что статусом вынужденного переселенца обладают 299 847 человек.