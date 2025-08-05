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Ираклий Кобахидзе обсудил с президентом Армении ситуацию на Южном Кавказе

Ираклий Кобахидзе обсудил с президентом Армении ситуацию на Южном Кавказе 15:12 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном в рамках конференции ООН.
В регионе
5 августа 2025 г. 15:42
Ираклий Кобахидзе обсудил с президентом Армении ситуацию на Южном Кавказе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Администрацию правительства Грузии.

Согласно информации, на встрече в Туркменбаши обсуждались стратегическое партнерство, существующее сотрудничество в различных сферах и процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.

Стороны подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе.

Кобахидзе подчеркнул, что совместное заявление о завершении переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией является важным шагом с точки зрения стабильности в регионе. Он также заявил о готовности правительства Грузии содействовать диалогу и вносить вклад в установление прочного мира в регионе.

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Версия на английском языке Georgian PM, Armenian president discuss situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze Ermənistan Prezidenti ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

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