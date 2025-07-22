Ираклий Кобахидзе: Чтобы дискредитировать неугодную политическую силу, вы навешиваете на неё ярлык пророссийской

Вы навешиваете ярлык пророссийских, чтобы дискредитировать неугодные политические силы. Это простой и неизменный сценарий.

Вы навешиваете ярлык пророссийских, чтобы дискредитировать неугодные политические силы. Это простой и неизменный сценарий.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Rustavi 2".

Он коснулся проводимых в международных и местных политических кругах кампаний по дезинформации.

"Навешивание ярлыка 'пророссийских' на определённые политические группы с целью их дискредитации — это классическая тактика. Такой подход — это почерк 'глубинного государства'", — отметил премьер.

По его словам, подобная кампания в Грузии началась ещё в 2011 году, до прихода в политику основателя правящей партии Бидзины Иванишвили.

Он добавил, что позже подобная риторика заменилась термином "Партия глобальной войны", а сама тактика соотносится с понятием "глубинного государства", используемым в США.

"Один и тот же сценарий применяется в разных странах. Например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана тоже пытаются представить как политика, ориентированного на Россию, хотя в стране таких тенденций не наблюдается", — сказал Кобахидзе.