Инвестиции в расширение Международного аэропорта Тбилиси составят $150 млн
В регионе
- 15 января, 2026
- 18:09
Инвестиции в проект расширения Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели составят $150 млн.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации проекта:
"Эти инвестиции позволят значительно увеличить пассажиропоток, обеспечить постоянное улучшение сервиса, создать комфортную и безопасную среду для пассажиров, а также ускорить и повысить эффективность операционных процессов".
Он добавил, что контракт на реализацию данного проекта подписан с французской Groupe ADP.
Кобахидзе подчеркнул, что проект расширения не только значительно увеличит пропускную способность аэропорта, но и повысит качество обслуживания пассажиров до уровня, соответствующего международным стандартам.
