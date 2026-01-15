Инвестиции в расширение Международного аэропорта Тбилиси составят $150 млн

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 15 января, 2026
    • 18:09
    Инвестиции в проект расширения Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели составят $150 млн.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации проекта:

    "Эти инвестиции позволят значительно увеличить пассажиропоток, обеспечить постоянное улучшение сервиса, создать комфортную и безопасную среду для пассажиров, а также ускорить и повысить эффективность операционных процессов".

    Он добавил, что контракт на реализацию данного проекта подписан с французской Groupe ADP.

    Кобахидзе подчеркнул, что проект расширения не только значительно увеличит пропускную способность аэропорта, но и повысит качество обслуживания пассажиров до уровня, соответствующего международным стандартам.

