Инвестиции в расширение Международного аэропорта Тбилиси составят $150 млн

Инвестиции в проект расширения Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели составят $150 млн.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации проекта:

"Эти инвестиции позволят значительно увеличить пассажиропоток, обеспечить постоянное улучшение сервиса, создать комфортную и безопасную среду для пассажиров, а также ускорить и повысить эффективность операционных процессов".

Он добавил, что контракт на реализацию данного проекта подписан с французской Groupe ADP.

Кобахидзе подчеркнул, что проект расширения не только значительно увеличит пропускную способность аэропорта, но и повысит качество обслуживания пассажиров до уровня, соответствующего международным стандартам.