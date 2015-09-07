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    ​Инвестиции "Газпрома" в ГТС Армении могут вырасти на 60 млн. долларов

    Инвестиции российского холдинга с 2006 года составили 200 млн долларов

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Инвестиции ОАО "Газпром" в развитие газотранспортной системы Армении в ближайшие пять лет планируется увеличить на 60 млн. долларов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в материалах к рабочему визиту в РФ президента Армении Сержа Саргсяна.

    "Инвестиции российского холдинга "Газпром" в развитие газотранспортной системы Армении с 2006 года составили 200 миллионов долларов, запланировано их увеличение в ближайшие пять лет еще на 60 миллионов долларов", — отмечается в материалах.

    Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с Саргсяном. В начале беседы он предложил обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества.

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