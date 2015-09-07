​Инвестиции "Газпрома" в ГТС Армении могут вырасти на 60 млн. долларов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Инвестиции ОАО "Газпром" в развитие газотранспортной системы Армении в ближайшие пять лет планируется увеличить на 60 млн. долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в материалах к рабочему визиту в РФ президента Армении Сержа Саргсяна.

"Инвестиции российского холдинга "Газпром" в развитие газотранспортной системы Армении с 2006 года составили 200 миллионов долларов, запланировано их увеличение в ближайшие пять лет еще на 60 миллионов долларов", — отмечается в материалах.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с Саргсяном. В начале беседы он предложил обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества.