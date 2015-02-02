Интерпол задержал бывшего замкомандующего ВМС Грузии

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В результате сотрудничества национального центрального бюро Интерпола Грузии и брюссельского Интерпола задержан и экстрадирован в Грузию бывший заместитель командующего военно-морскими силами этой страны Виктор Челидзе. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", В. Челидзе работал на должности заместителя командующего дислоцированных в Поти военно-морских сил по части логистики и инфраструктуры в 2000-2005 годах.

Он был признан виновным в присвоении и растрате государственного имущества, в злостном использовании должностных полномочий, служебном подлоге, целенаправленном повреждении госимущества и нарушении его правил хранения.