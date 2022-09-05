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Инфляция в Турции в 2025 году ожидается на уровне 9,9%

Инфляция в Турции в 2025 году ожидается на уровне 9,9% Уровень инфляции в Турции по итогам 2025 года ожидается на уровне 9,9% в сравнении с 65% по итогам нынешнего.
В регионе
5 сентября 2022 г. 00:54
Инфляция в Турции в 2025 году ожидается на уровне 9,9%

Уровень инфляции в Турции по итогам 2025 года ожидается на уровне 9,9% в сравнении с 65% по итогам нынешнего.

Как передает Report, об этом следует из программы среднесрочного экономического развития страны, которая опубликована в правительственном вестнике Resmi Gazete.

В документе отмечается, что в будущем году инфляция в Турции планируется на уровне 24,9%, а спустя год - 13,8%.

По итогам июля текущего года инфляция в Турции, по данным национального института статистики, составила 79,6% и стала рекордной за последние годы. В то же время, согласно данным независимой Группы анализа инфляции, она выросла до 176%.

Правительственная программа предусматривает, что рост экономики Турции по итогам 2022 года составит 5%, в будущем году - 5,2%, а в 2024 и 2025 гг. - 5,5%.

Безработица в стране в конце нынешнего года ожидается на уровне 10,8%, в будущем году - 10,4%, спустя год - 9,9% и в 2025 году - 9,6%.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə inflyasiyanın 2025-ci ildə 9,9%-ə çatacağı gözlənilir

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