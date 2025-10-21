Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Индийская компания начнет добывать нефть в Грузии

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 12:50
    Индийская компания начнет добывать нефть в Грузии

    Индийская компания Hindustan Silichine Private Limited вложит до $50 млн в добычу нефти в Грузии в течение последующих четырех лет.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

    Между госагентством "Корпорация нефти и газа Грузии" и индийской компанией подписано соглашение о долевом разделе продукции, в рамках которого компания проведет масштабные работы по освоению действующих нефтяных месторождений.

    Планируется углубление и бурение семи эксплуатационных скважин, а также бурение двух новых разведочных скважин с применением современных высоких технологий.

    "Объем инвестиционного пакета проекта на ближайшие четыре года составляет около $50 млн. Сразу после подписания соглашения компания выплатит в государственный бюджет $4,15 млн", – говорится в сообщении.

