Индийская компания начнет добывать нефть в Грузии

Индийская компания Hindustan Silichine Private Limited вложит до $50 млн в добычу нефти в Грузии в течение последующих четырех лет.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Между госагентством "Корпорация нефти и газа Грузии" и индийской компанией подписано соглашение о долевом разделе продукции, в рамках которого компания проведет масштабные работы по освоению действующих нефтяных месторождений.

Планируется углубление и бурение семи эксплуатационных скважин, а также бурение двух новых разведочных скважин с применением современных высоких технологий.

"Объем инвестиционного пакета проекта на ближайшие четыре года составляет около $50 млн. Сразу после подписания соглашения компания выплатит в государственный бюджет $4,15 млн", – говорится в сообщении.