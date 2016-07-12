Имам мечети в Москве задержан по подозрению в причастности к терроризму

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Имам мечети "Ярдям" на северо-востоке Москвы Махмуд Велитов задержан по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил источник в российских правоохранительных органах.

М.Велитову будут предъявлены обвинения по ст. 205.2. УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). В этом случае подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

По информации российских СМИ, оперативники также провели обыски по нескольким адресам - месту проживания Велитова, а также в мечети "Ярдям" в московском районе Отрадное. В ходе обысков изъята религиозная литература, электронные носители информации, финансовая документация.