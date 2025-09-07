Ильский НПЗ на юге РФ вывели из строя украинский спецназ и партизаны

российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ был выведен из строя Силами специальных операций (ССО) Украины во взаимодействии с действующими на российской территории партизанами.

    Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале ССО Украины.

    "В ночь на 7 сентября Силы специальных операций во взаимодействии с центром сопротивления в Краснодарском крае РФ "Черная искра" провели специальные действия на нефтеперерабатывающем предприятии - Ильском НПЗ имени А. А. Шамара", - указывается в сообщении.

    Согласно информации, в рамках спланированных действий спецназовцев и российских партизан был полностью уничтожен главный объект, который обеспечивает функционирование НПЗ, - перерабатывающая установка ЕЛОУ-AT-6.

    "ЕЛОУ-AT-6 - это комплекс первичной переработки нефти мощностью 6 миллионов тонн сырой нефти в год. Эта установка осуществляет обезвоживание и обессоливание сырой нефти, а затем ее разгонку на фракции для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо", - указали в ССО.

    Rusiyanın cənubundakı "İlski" neft emalı zavodu Ukrayna tərəfindən sıradan çıxarılıb

