Патриарх Грузии принял делегацию Русской православной церкви

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Патриарх всея Грузии Илия Второй принял делегацию Русской православной церкви, которая впервые доставила в страну мироточивую икону “Умиление”, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Для нас большая честь быть принятым Католикосом-Патриархом всея Грузии. Это была очень духовная и трогательная встреча”, – сообщил представитель Железногорской епархии и Курской митрополии РПЦ Юрий Шишков.

С 10 января икона размещена в православном храме Иоанна Богослова в Тбилиси. Там она будет находиться еще несколько дней, затем ее перевезут в край Кахети, потом в Армению, в конце января через Грузию будет возвращена в Россию.

Икона "Умиление" известна во всем православном мире. Она побывала в Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и в других странах.