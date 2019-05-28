Патриарх Илия II: Церковь готова активно участвовать в переговорах между Грузией и Азербайджаном по Кешикчидаг

Распространено заявление Патриарха всея Грузии Илия II в связи с пещерно-храмовым комплексом Кешикчидаг.

Как сообщает грузинское бюро Report, патриарх выразил надежду, что интенсивные переговоры между Грузией и Азербайджаном завершатся справедливым решением.

В своем обращении Илия II призвал правительства Грузии и Азербайджана к проведению интенсивных переговоров с целью сохранения и углубления дружеских отношений между двумя государствами и народами.

Патриарх отметил, что церковь готова принять активное участие в переговорах по данному комплексу: "Мы надеемся, что обе стороны добьются того, чтобы эта проблема была решена. Также я поздравляю государство и народ Азербайджана с Днем независимости, желаю мира и прогресса".

Патриарх призвал не создавать напряженность в связи с вопросом и проявлять спокойствие.