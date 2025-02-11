ИКАО разработает Мастер-план развития гражданской авиации Казахстана до 2050 года

Министерство транспорта Казахстана и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подписали документ по разработке стратегического Мастер-план развития отрасли гражданской авиации республики до 2050 года.

Министерство транспорта Казахстана и Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подписали документ по разработке стратегического Мастер-план развития отрасли гражданской авиации республики до 2050 года.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу Минтранса, подписание документа состоялось в рамках Глобального Симпозиума ИКАО по глобальной поддержке внедрения (GISS-2025), который проходит в Абу Даби (ОАЭ) с 10 по 12 февраля.

Документ подписали вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев и генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар.

"Мастер-план позволит выработать комплексную стратегию и алгоритм дальнейшего планирования отрасли гражданской авиации Казахстана. Он будет включать разделы по развитию аэропортов, аэронавигации, авиакомпаний, повышению уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, доступности и либерализации воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

В Минтрансе отметили, что ИКАО обладает квалифицированными экспертами и является признанным лидером в разработке стратегий развития государств-членов Организации.

"Казахстан стал первой страной в Центральной Азии и на пространстве СНГ, установивший стратегический характер сотрудничества с ИКАО",- говорится в сообщении.