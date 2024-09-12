Игорь Бабушкин вступил в должность губернатора Астраханской области

В России, в Астраханской области состоялась инаугурация Игоря Бабушкина на должность губернатора.

В Астраханской области России прошла церемония вступления в должность губернатора Игоря Бабушкина.

Как передает Report, И. Бабушкин возглавит регион во второй раз.

Церемония прошла в Астраханском театре оперы и балета, в котором ему вручили удостоверение главы области. На прошедших выборах действующий глава региона набрал 78,17% голосов.

Астрахань связывают с Азербайджаном давние связи. Не далее как в мае этого года в целях их дальнейшего развития между правительством Азербайджана и Астраханской областью была подписана программа по развитию сотрудничества на 2024-2026 годы. Она предполагает совместную работу по развитию грузоперевозок из Азербайджана в РФ и обратно через астраханские логистические хабы, участие во взаимных бизнес-миссиях, выставках, культурных, образовательных, молодежных, спортивных мероприятиях.

Астрахань также является важным звеном Международного транспортного коридора (МКТ) Север-Юг. Азербайджан рассматривает возможности запуска контейнерного поезда из Астары (Иран) через Баку в Астрахань. Проект планирует реализовать ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Региональное сотрудничество между Азербайджаном и Астраханской областью планомерно укрепляется и в 2023 году, благодаря экспорту астраханскими предприятиями в Азербайджан сельхоз продукции, в том числе рыбы, овощи, а также крупного и мелкого рогатого скота.

Особенно большие проекты осуществляет в Астрахани Фонд Гейдара Алиева.

Сотрудничество Фонда Гейдара Алиева и Астраханской области началось в октябре 2010 года, после открытия в Астрахани памятника Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

На следующий год уже в рамках форума «Россия-Азербайджан: к новым горизонтам межрегионального сотрудничества» вокруг памятника в центре Астрахани был разбит сквер имени Гейдара Алиева, который торжественно открыли с участием делегации из Азербайджана, приехавшей на форум.

В мероприятии также приняли участие также официальные лица области, участники форума с российской стороны, представители диаспоры Азербайджана. В сквере, который раскинулся на площади 3.5 гектара, была проведена масштабная работа по благоустройству и озеленению, высажено более тысячи деревьев. Также установлена современная система освещения, сооружен красивый фонтан. Также рядом со сквером Гейдара Алиева был установлен памятник князу Владимиру и реконструирован парк.

Фонд Гейдара Алиева также принимал активное участие в образовательных программах в области. По инициативе Фонда и при его финансовой поддержке в Астрахани на улице Бакинской в Астрахани была реконструирована и расширена открыта школа №11, которая также носит имя Гейдара Алиева. В фойе школы установлен бюст общенационального лидера, размещены фотостенды, отражающие его жизнь и деятельность.

Продолжая традиции сотрудничества Азербайджана и Астраханской области, в Астрахани был открыт мост дружбы. Решение о строительстве моста было принято президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе его визита в город. Пешеходный мост Дружбы соединяет парк Гейдара Алиева с бульваром, где расположен памятник Петру I. В орнаментах перил изображены символы Баку и Астрахани – Девичья башня и Астраханский Кремль.

В сентябре 2012 года в сквере Гейдара Алиева открылся детский развлекательный городок «Мечта». Его общая площадь составила примерно 1200 квадратных метров. А 20 декабря 2013 года вблизи этого городка открыли и детское кафе «Мечта», также построенное по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Также, по инициативе фонда, в 2014 году был открыт детский сад при школе имени Гейдара Алиева.

Улица Бакинская также стала местом размещения Азербайджанского бизнес-центра, который открылся в 2018 году, общей площадью в 5 тысяч квадратных метров. В нем расположен выставочный и конференц-залы, офисы, отель.

Как сообщил Report координатор Азербайджанского бизнес-центра Насими Мамедов, в Астрахани периодически проводятся различные мероприятия, связанные со значимыми датами для Азербайджана и России. В частности, ежегодно отмечается Новруз Байрам, день рождения и годовщина кончины общенационального лидера Гейдара Алиева, День Республики и прочие мероприятия.

По словам Н.Мамедова, сквер Гейдара Алиева постоянно благоустраивается и поддерживается в достойном состоянии, азербайджанская сторона оказывает поддержку в материально-техническом оснащении школы №11 имени Гейдара Алиева. По его словам, это в целом "способствует поддержанию положительного имиджа Азербайджана в общественном мнении Астрахани".

В 2021 году в Баку в качестве ответного жеста прошло открытие Делового центра Астраханской области и офис Центра образования, науки и технологий Астраханского Государственного Университета.