ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на ночной клуб в Турции, унесшее жизни 39 человек.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. В генконсульстве РФ сообщили, что среди погибших есть россиянка. Также жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.