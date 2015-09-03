ИГИЛ "приговорила" президента Турции к смертной казни

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ "Духовный лидер" террористической группировки ИГИЛ Абу Хабаб аль-Ираки "приговорил" президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана к смертной казни. Как сообщает Report со ссылкой на news.ru, этот "приговор" распространен в социальных сетях.

В нем говорится, что Реджеп Тайип Эрдоган должен быть казнен за поддержку международной коалиции во главе с США.

"Религиозный деятель" ИГИЛ назвал Эрдогана "отступником, продавшимся христианам, алавитам и евреям".

"Если Эрдоган не раскается, его ждет неминуемая смерть", говорится в "фетве" этого "религиозного лидера".