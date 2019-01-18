 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ИГ заявило об ответственности за взрыв в Магнитогорске

    Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске.

    Как передаёт Report со ссылкой на «Газета.ru», об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

    Отмечается, что в одной из газет, издаваемой террористами, появилось заявление о том, что ИГ берёт на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутном автобусе на следующий день.

    Напомним, что 2 января в результате обрушения входа в многоэтажный жилой дом в Магнитогорске погибло 37 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi