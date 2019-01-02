Число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске возросло

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 11 тел погибших. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в оперативном штабе Главного управления МЧС по Челябинской области.
Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, судьба более чем 30 остается неизвестной.
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