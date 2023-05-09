Hürriyet: Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой Эрдогана

Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Рейджепа Тайипа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей.

Президентские выборы в Турции завершатся в первом туре победой действующего главы государства Рейджепа Тайипа Эрдогана, в них примут участие свыше 90% избирателей.

Как передает Report, об этом пишет во вторник газета Hürriyet со ссылкой на данные последних, но неопубликованных из-за запрета ЦИК опросов.

"В то время как президентские выборы вступают в завершающую стадию, в голосовании за Эрдогана и Кылычдароглу происходит интересное развитие событий. Результаты опросов не публикуются из-за запрета… Но опросы проводятся. В последних неопубликованных опросах на первый план выходит следующее: в выборах примет участие рекордное количество избирателей, выборы закончатся в первом туре, Эрдоган победит на выборах в первом туре, Кылычдароглу продолжает набирать голоса", - пишет издание, не указывая, кем были проведены опросы и каковы точные уровни поддержки кандидатов.

Ссылаясь на опросы, издание сообщает, что явка на выборах в Турции не опускается ниже 85%, отмечая, что это значительно выше, "чем в западных странах". "Ожидается, что на этих выборах явка избирателей превысит 90%", - уточняет газета.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.