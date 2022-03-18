Хулуси Акар встретился с азербайджанскими детьми

Группа прибывших из Азербайджана детей посетила Мемориал Чанаккале в Турции по случаю Дня памяти "Шехидов 18 Марта" и 107-летия победы в морском сражении при Чанаккале.

Группа прибывших из Азербайджана детей посетила Мемориал Чанаккале в Турции по случаю Дня памяти "Шехидов 18 Марта" и 107-летия победы в морском сражении при Чанаккале.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что после церемонии министр национальной обороны Хулуси Акар совместно с начальником Генштаба генералом армии Яшаром Гюлером посетил могилы шехидов, возложил гвоздики на могилы. Х.Акар также побеседовал с азербайджанскими детьми.