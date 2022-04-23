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Хулуси Акар: ВС Турции нейтрализовали 1987 террористов

Хулуси Акар: ВС Турции нейтрализовали 1987 террористов Вооруженные силы Турции с 1 января по 22 апреля этого года нейтрализовали 1987 террористов.
В регионе
23 апреля 2022 г. 12:53
Хулуси Акар: ВС Турции нейтрализовали 1987 террористов

Вооруженные силы Турции с 1 января по 22 апреля этого года нейтрализовали 1987 террористов.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар во время встречи с семьями шехидов и ветеранов в Доме ветеранов.

По его словам, с 24 июля 2015 года турецкая армия нейтрализовала 34 175 террористов. «Вооруженные силы Турции переживают самые тяжелые дни в истории нашей страны. С одной стороны, мы проводим учения на море, на суше и в воздухе, а с другой стороны, продолжаем боевые действия. Недавно мы начали антитеррористическую операцию «Пендже Килит»,- заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Son yeddi ildə 34 175 terrorçu zərərsizləşdirilib"

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