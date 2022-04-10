Хулуси Акар: Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит ввода военных кораблей в Черное море.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит ввода военных кораблей в Черное море.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал A Haber.

"Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", - сказал он.

Турция придерживается Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году. Согласно документу, военные корабли нечерноморских стран могут пребывать в Черном море не более трех недель. В чрезвычайных ситуациях Турция, если она не является стороной вооруженного конфликта, имеет право запретить или ограничить проход через Босфор и Дарданеллы.