Хулуси Акар обсудил с конгрессменами США нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Председатель комиссии по обороне Великого национального собрания Турции Хулуси Акар и делегация во главе с председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Майком Роджерсом обсудили в Анкаре процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом Акар сказал журналистам.
По его словам, он проинформировал американских конгрессменов о роли Турции в процессе нормализации отношений и шагах, предпринимаемых Анкарой в этом направлении.
"Мы заявили, что Армении следует принять протянутую ей руку мира. Обсуждения прошли в конструктивной атмосфере. Американская сторона также изложила свою позицию. Мы договорились, что обсуждения должны быть продолжены", - сказал Акар.