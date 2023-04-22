Хулуси Акар: Без участия Турции не решается ни одна проблема на Кавказе

Без участия Турции невозможно решить какую-либо проблему на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, на Балканах, на Кавказе.

Без участия Турции невозможно решить какую-либо проблему на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, на Балканах, на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом в интервью Sabah сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Турция - большое и сильное государство в регионе и мире: "Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы предприняли очень серьезные шаги. В системе международных отношений Анкара является серьезным актором. Турция имеет очень серьезные проекты в Азии, Африке".

По мнению Акара, существуют угрозы безопасности страны: "Можно перечислить различные моменты, от скрытых санкций до шагов, предпринимаемых в области экономики. А непосредственную угрозу для нас представляют террористические группировки, в том числе PKK. Вот уже 40 лет они пытаются остановить нас. Мы полны решимости бороться с террористами, которые на протяжении долгих лет были нашей основной проблемой, искоренить это зло".

По словам министра, единственной целью Вооруженных сил Турции являются террористы: "Некоторые пытаются представить нашу борьбу с террористами как борьбу на этнической и религиозной почве. Курды - наши братья, мы жили вместе сотни лет, делились хлебом, водой, вместе строили республику. Турция стремится обеспечить безопасность своих границ. Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет всех наших соседей. Но мы ждем от них того же понимания, они не должны мешать нашей борьбе с терроризмом. Мы продолжим нашу борьбу".

Х.Акар подчеркнул, что границы Турции защищены на должном уровне: "У нас есть специальное оборудование для обеспечения безопасности на границе. Даже кошки и собаки не могут пересечь наши границы незамеченными. В арсенале Вооруженных сил Турции есть все необходимое оружие. У нас есть десантные корабли TCG Anadolu, спутник IMECE, и они не предназначены исключительно для военных целей. Они также будут действовать и в мирных целях. Раньше мы даже ружья закупали за границей. Теперь мы сами производим и экспортируем легкое воооружение".