Хиппер: ЕС стремится усилить роль в процессах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ

    • 20 ноября, 2025
    • 16:36
    Консультации специального представителя ЕС по Южному Кавказу Магдалены Гроно с руководством Азербайджана и Армении в ходе ее последних визитов в регион были сосредоточены на вкладе ЕС в мирный процесс, региональном сотрудничестве, транспортных связях и гуманитарных вопросах.

    Об этом европейскому бюро Report заявила официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, комментируя участившиеся в последнее время визиты Гроно в регион.

    "Недавний визит спецпредставителя в Баку и завершившееся вчера посещение Еревана являются частью регулярных консультаций на высоком уровне с Азербайджаном и Арменией, в дополнение к почти ежедневным контактам Гроно с представителями руководства обеих стран", - сказала Хиппер.

    По ее словам, среди обсуждаемых тем были не только политические, но и гуманитарные вопросы, включая разминирование и выяснение судеб пропавших без вести.

    Хиппер добавила, что ЕС продолжает оказывать решительную поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    "Мы на протяжении многих лет работаем с обеими сторонами и международными партнерами над созданием условий для прочного мира. ЕС приветствовал завершение переговоров по проекту соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией в марте 2025 года и его парафирование лидерами двух стран в Белом доме в августе 2025 года", - заявила официальный представитель ЕС.

    Она добавила, что Евросоюз вновь выражает готовность оказать дополнительную поддержку сторонам после осуществления всех согласованных мер, включая подписание и ратификацию Азербайджаном и Арменией мирного договора.

    Следует отметить, что Магдалена Гроно за относительно короткий период дважды посетила Южный Кавказ: в конце августа - начале сентября она побывала в Баку, Нахчыване и Ереване, а в начале ноября вновь провела переговоры в Азербайджане и спустя неделю - в Армении. Аналитики расценивают такую активность как стремление ЕС усилить свою роль в регионе, учитывая его значение для региональной связности, транспортных коридоров и стабильного энергоснабжения Европы - как за счет поставок природного газа, так и перспективной зеленой энергетики.

    Лента новостей