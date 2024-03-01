Хикмет Гаджиев: Азербайджан ждет от Армении решения по правовым документам с территориальными претензиями

Азербайджан ожидает объяснения правовых и конституционных рамок Армении, в которых все еще присутствует элемент Миацума, а также территориальных претензий.

Азербайджан ожидает разъяснений от Армении по правовым и конституционным документам, в которых все еще присутствует элемент "Миацума" (цель по объединению Армении с Карабахским регионом Азербайджана), а также другие территориальные претензии.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал на панельной дискуссии на тему "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе" в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

По словам Гаджиева, после Берлинской встречи между главами МИД Азербайджана и Армении остаются открытые вопросы, которые требуют разрешения.

"На повестке дня Азербайджана - продвижение мирного договора с Арменией", - сказал он, добавив, что в то же время "мирный договор не должен заключаться только ради мирного договора".

"Должна быть реальная ответственность, должны быть реальные и искренние намерения в отношении мира. И с этой точки зрения Азербайджан также делает акцент на двустороннем компоненте мирного договора"- заявил Х. Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана отметил, что послание заключается в том, что "мир в руках Баку и Еревана, не Париже, не Брюсселе и не где-то еще".

"Две страны должны договориться друг с другом и продвинуть мирную повестку дня", - сказал он.

Х. Гаджиев также отметил, что между Азербайджаном и Арменией должен быть решен вопрос делимитации границ.

"Граница между Арменией и Азербайджаном должна быть стать реальной, а не быть линией противостояния. С этой точки зрения у нас есть определенные вопросы к миссии ЕС в Армении. Не следует также поощрять программы милитаризации и гонки вооружений",- добавил Гаджиев.

По его словам, за последние 30 лет, прошедших с момента обретения Азербайджаном независимости, удалось построить очень плодотворную модель регионального сотрудничества с Грузией, Армения также могла бы извлечь выгоду из этого.