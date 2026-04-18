Хатибзаде: Иран не готов к новому раунду прямых переговоров с США

Максималистские требования США препятствуют проведению очередного раунда прямых переговоров с Ираном.

Как передает Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью Associated Press на полях Анталийского дипломатического форума в Турции.

Он заявил, что Иран не будет передавать свой обогащенный уран США, опровергая заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Я могу сказать вам, что обогащенный уран не будет отправлен в Соединенные Штаты. Это даже не обсуждается, мы готовы многое обсудить, однако не пойдем на уступки в этом вопросе", - подчеркнул замминистра.

Хатибзаде также обвинил США в выдвижении Ирану чрезмерных требований.

"Мы еще не готовы к реальной встрече (прямым переговорам - ред.), потому что есть вопросы, по которым американцы пока не отказались от своей максималистской позиции", - сказал он, добавив, что Иран стремится заключить рамочное соглашение, прежде чем переходить к очной встрече.

Иранский чиновник не стал перечислять спорные вопросы между сторонами, но призвал Вашингтон учесть озабоченность Тегерана, в том числе по поводу введенных против Ирана санкций, назвав это "экономическим террором" в отношении исламской республики и его народа.

На вопрос о том, будет ли Иран реагировать на возобновление израильских атак на Ливан, несмотря на режим прекращения огня, Хатибзаде ответил: "У Ирана нет другого выбора, кроме как раз и навсегда остановить агрессию".