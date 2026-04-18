    Xətibzadə: İran ABŞ ilə birbaşa danışıqların yeni raunduna hazır deyil

    • 18 aprel, 2026
    • 23:37
    ABŞ-nin maksimalist tələbləri İranla birbaşa danışıqların növbəti raundunun keçirilməsinə mane olur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın xarici işlər nazirinin müavini Səid Xətibzadə Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində "Associated Press"ə müsahibəsində bildirib.

    O, Ağ Ev rəhbəri Donald Trampın bəyanatlarını təkzib edərək İranın öz zənginləşdirilmiş uranını ABŞ-yə verməyəcəyini qeyd edib.

    "Sizə deyə bilərəm ki, zənginləşdirilmiş uran Birləşmiş Ştatlara göndərilməyəcək. Bu heç müzakirə də olunmur, biz çox şeyi müzakirə etməyə hazırıq, ancaq bu məsələdə güzəştə getməyəcəyik", - nazir müavini vurğulayıb.

    Xətibzadə həmçinin ABŞ-ni İrana həddindən artıq tələblər irəli sürməkdə ittiham edib.

    "Biz real görüşə (birbaşa danışıqlara - red.) hələ hazır deyilik, çünki elə məsələlər var ki, amerikalılar bu barədə öz maksimalist mövqelərindən əl çəkməyiblər", - o bildirib və əlavə edib ki, İran əyani görüşə keçməzdən əvvəl çərçivə sazişi bağlamağa çalışır.

    İran rəsmisi tərəflər arasındakı mübahisəli məsələləri sadalamayıb, lakin Vaşinqtonu İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyalarla bağlı narahatlığı nəzərə almağa çağırıb, bunu ölkəsinə və onun xalqına qarşı "iqtisadi terror" adlandırıb.

    Atəşkəs rejiminə baxmayaraq, İsrailin Livana hücumlarının yenidən başlamasına İranın reaksiya verib-verməyəcəyi ilə bağlı suala Xətibzadə belə cavab verib: "İranın təcavüzü birdəfəlik dayandırmaqdan başqa seçimi yoxdur".

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Pakistan ilə Çinin sülh təşəbbüsü ABŞ-İran danışıqları Atəşkəs İsrailin Livana hücumu Səid Xətibzadə Antalya Diplomatiya Forumu
    Хатибзаде: Иран не готов к новому раунду прямых переговоров с США

    Son xəbərlər

    21:11

    Türkiyədə silah almaq məhdudlaşdırılır

    Region
    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti