Хаменеи: США не смогли добиться желаемого в 12-дневной войне

США, несмотря на применение новейшего и передового оружия, не смогли добиться успехов в 12-дневной войне против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телеобращении.

По его словам, в войне с Ираном США понесли тяжелые потери: "Они использовали новейшее и самое передовое оружие для нападения и обороны, использовала свои подводные лодки, истребители, использовала самые передовые средства обороны, но не смогла добиться желаемого".

Говоря о недавних внутренних и региональных событиях, Хаменеи сказал: "В 12-дневной войне иранский народ, без сомнения, победил и Америку, и ... (Израиль - ред.). Да, они совершили зло, но вернулись ни с чем, то есть не достигли ни одной из своих целей. Да, мы понесли потери, мы потеряли дорогие жизни, в этом нет никаких сомнений, что ж, такова природа войны. Материальный ущерб, нанесенный врагу, был гораздо больше, чем нанесенный нашей стране".

По его словам, Иран создал сильный фронт сопротивления иностранному вмешательству, который необходимо сохранять: "Страна, подобная нашей нуждается в мобилизации больше, чем все остальные. В мире много враждебности, жадности, вмешательства властей, и в мире должен существовать элемент сопротивления всем этим угнетениям, эксцессам и излишествам", - заявил он.