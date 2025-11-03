Хаменеи: Разногласия Ирана и США - это противостояние двух систем
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 16:39
Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи заявил, что пока США продолжают поддержку Израиля, Тегеран не готов на сотрудничество с Вашингтоном.
Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Mehr.
По его словам, лишь в случае, если США полностью прекратят поддержку Израиля, выведут все свои военные базы из региона и "прекратят вмешиваться в дела Ирана, то тогда Тегеран может рассмотреть предложение о сотрудничестве".
Хаменеи также считает, что противостояние Ирана и США носят фундаментальный характер.
"Разногласия между Исламской Республикой и США носят коренной характер - это противостояние интересов двух противоположных систем", - сказал он.
Хаменеи также подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности Ирана.
