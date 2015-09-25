Хаменеи: причина трагедии близ Мекки - халатность саудовских властей

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что причиной трагедии в долине Мина близ Мекки, жертвами которой стали более 700 человек, стали "халатность" и "некорректные действия" властей Саудовской Аравии, сообщает в четверг иранское агентство IRNA.

"Правительство Саудовской Аравии должно понести всю ответственность в связи с этой катастрофой… Халатность и некорректные действия, которые стоят за этой трагедией, не должны игнорироваться", — заявил Хаменеи.

Трагедия в долине Мина близ Мекки произошла утром в четверг. Два огромных потока паломников столкнулись на небольшой площади, образованной слиянием двух улиц, ведущих от палаточных городков к месту исполнения одного из важнейших обрядов хаджа — "побивания камнями дьявола". В месте слияния улиц возникла давка, приведшая к многочисленным жертвам. Давка привела к гибели 717 человек, ранения получили как минимум 863.

Согласно последним данным агентства IRNA, среди погибших были по меньшей мере 95 паломников из Ирана, еще 150 граждан ИРИ пострадали.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухамед бен Найеф аль-Сауд распорядился создать комиссию по расследованию причин давки во время хаджа.