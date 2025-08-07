Хаменеи назначил нового представителя в Высшем совете нацбезопасности Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи своим указом назначил Али Лариджани новым представителем в Высшем совете нацбезопасности.
Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Azad Iran.
"Сегодня Али Хаменеи своим официальным указом назначил Али Лариджани своим представителем в Высшем совете национальной безопасности на основании статьи 176 Конституции Ирана. В указе отмечается, что это назначение связано с переводом Али Акбара Ахмадиана на другую важную государственную должность", - сказано в сообщении.
Напомним, что Али Акбар Ахмадиан теперь входит в состав недавно созданного Совета обороны.