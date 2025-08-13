О нас

Хакан Фидан: YPG не соблюдает мартовское соглашение

В регионе
13 августа 2025 г. 14:30
YPG (сирийское крыло PKK) не выполняет мартовское соглашение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

По его словам, YPG должна отказаться от политики затягивания времени:

"Они ни при каких обстоятельствах не смогут достичь желаемого. Необходимо предпринять меры для перехода к новому этапу развития и формирования нового духа в регионе. Еще раз призываю YPG отказаться от угроз Турции и региону, наладить контакт с официальным Дамаском и выполнить соглашение".

Версия на английском языке Hakan Fidan: YPG fails to comply with March agreement
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: YPG mart razılaşmasına əməl etmir

