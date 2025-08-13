Хакан Фидан: YPG не соблюдает мартовское соглашение

YPG (сирийское крыло PKK) не выполняет мартовское соглашение.

YPG (сирийское крыло PKK) не выполняет мартовское соглашение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

По его словам, YPG должна отказаться от политики затягивания времени:

"Они ни при каких обстоятельствах не смогут достичь желаемого. Необходимо предпринять меры для перехода к новому этапу развития и формирования нового духа в регионе. Еще раз призываю YPG отказаться от угроз Турции и региону, наладить контакт с официальным Дамаском и выполнить соглашение".