Хакан Фидан: Турция продолжает роль посредника в украинском вопросе

Турция продолжает роль посредника в украинском вопросе.

Турция продолжает роль посредника в украинском вопросе.

Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что война уже перешла на территорию России, ежедневно выпускаются десятки тысяч артиллерийских снарядов: "Международное сообщество не проявляет адекватного отношения к происходящему в Восточной Европе. По-видимому, диалог между сторонами может начаться после президентских выборов в США".

Х.Фидан также подчеркнул, что есть силы, заинтересованные в продолжении войны.