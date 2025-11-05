Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Хакан Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 18:47
    Хакан Фидан: Турция нужна ЕС при новой международной конъюнктуре

    Без Турции Евросоюз будет недостаточно эффективным при текущей международной конъюнктуре, а у Турции без ЕС не будет достаточной опоры в регионе.

    Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен в Хельсинки.

    "Крайне важно, чтобы мы, европейские страны, объединились в рамках европейской географии для совместного решения экономических, политических и связанных с безопасностью проблем. Мы считаем, что ЕС - один из лучших примеров региональной ответственности - будет неполным без Турции, особенно при новой конъюнктуре. А без Европейского союза у Турции не будет достаточной опоры в регионе. Поэтому ЕС и Турция должны как можно скорее и без каких-либо отговорок продвинуть текущий процесс интеграции", - отметил он.

    Hakan Fidan: Türkiyəsiz Avropa İttifaqı natamam qalır

