Хакан Фидан: Заявления Трампа о секторе Газа это то, что даже обсуждать неправильно

Хакан Фидан: Турция не согласна с заявлениями Трампа о выселении палестинцев из Газы

Турция и страны региона в целом не могут согласиться с заявлениями президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан агентству Anadolu.

"Это ситуация, которую не может принять ни регион, ни мы. Даже думать об этом - пустая трата времени. Даже выносить это на обсуждение неправильно", - сказал политик.

Фидан также подчеркнул, что Турция выступает против любой инициативы, которая не отвечает интересам палестинцев в секторе Газа.