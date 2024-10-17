Хакан Фидан: Турция и Азербайджан в ряде вопросов выступают как единое целое

Завтра в Стамбуле состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, России, Ирана и Армении.

Завтра в Стамбуле состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, России, Ирана и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Haber Global.

Х.Фидан отметил, что на встрече будут обсуждаться различные региональные вопросы. Также на встречу была приглашена Грузия, но, по его словам, "они не смогут принять участие".

Министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан – одна нация, два государства, и в ряде вопросов выступают как единое целое: "В некоторых вопросах два государства выступают как одно". Он отметил, что сотрудничество между странами особенно тесное в таких сферах, как экономика, внешняя политика и стратегические вопросы.

Глава МИД также отметил, что мир между Азербайджаном и Арменией принесет большую пользу региону, напомнив, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по данному вопросу хорошо известна.